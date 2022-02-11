West Ham United kan kaybediyor

Vitality ve Experience Kissimmee şirketleri, Zouma’nın videosunun ardından kulüple olan sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetti. İngiliz sağlık sigortası şirketi Vitality, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bu olaya yanıt olarak kulübün daha sonra gösterdiği karar bizi büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattı” cümlesine yer verildi.

Kulübün bir diğer sponsoru olan Experience Kissimmee de West Ham ile olan sponsorluk anlaşmasına son verdi. Tur şirketi, oyuncunun Watford ile oynayan Premier Lig maçının kadrosunda yer almasından sonra bu kararı verdiği ifade ediliyor.