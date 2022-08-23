İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, en son Chelsea forması giyen 28 yaşındaki İtalyan sol bek Emerson Palmieri'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İlk sözleri

33 numaralı formayı giyecek olan Emerson, transferin açıklanmasının ardından şu açıklamalarda bulundu: "Burada olmaktan çok mutluyum Benim için büyük bir mücadele, büyük bir takım, bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum ve hazırım. Şahsen, İngiltere'ye geldiğim ilk günden beri hep büyük kulüpleri gördüm ve hep büyük maçları izledim. West Ham'ın tarihini biliyordum. Bu yüzden bana olan ilgiyi öğrendiğimde 'Evet, gidelim, oraya gitmek istiyorum' dedim ve şimdi buradayım! West Ham forması giymek için sabırsızlanıyorum."

Bonservis bedeli

Transferin mali detayları açıklanmazken İngiliz basınında yer alan iddialara göre West Ham United, Emerson'un transferi için Chelsea'ye 15 milyon Sterlin bonservis ücreti ödeyecek.



