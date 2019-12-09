Son 9 maçında galibiyet alamayan Arsenal, bu gidişata son vermek istiyor. Rakibinden farksız durumda olan West Ham ise evinde taraftarının yüzünü güldürme amacında. Takım içi anlaşmazlıklarının saha ve saha dışına yansıdığı, beklenen etkinin henüz yaratılamaması kırmızı beyazlı ekibin taraftarının sabrını zorluyor. Arsenal için kolay olmayacak bir mücadele ve takımın toparlanması için önemli bir viraj olacak. Premier lig’de, çıkış arayan iki takımın mücadelesine, misli.com’da tek maç ve canlı bahis seçeneğiyle yasal bahis oynayıp bu heyecana ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Arsenal’ın son 5 maçının 4’ü 2,5 ÜST bitti ve bu maçların yine 4’ünde karşılıklı goller oldu.

• İki takımın aralarında oynadıkları son beş maçın üçünü Arsenal, birini West ham kazanırken bir maç berabere tamamlandı.

• Arsenal, Aralık ayında oynanan son 11 dış sahadaki Premier Lig maçından sadece birini kazandı.

TEK MAÇ’TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen West Ham – Arsenal karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri %33 ile konuk ekipten yana şansını kullanmış. Ayrıca karşılıklı gol ve 2.5 gol üzeri seçenekleri de diğer öne çıkan bahisler olmuş.

MİSLİ.COM YAZARI M. FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU

Ljungberg’den de beklenen etki gelmedi Arsenal’de. Hatta takım içinde David Luiz-Mesut başta olmak üzere oyuncuların birbirleriyle saha içi ve dışı tartışmaları dahi konuşuluyor. Dİğer yandan Lacazette ve Aubameyang’ın ayrılma istekleri olduğu İngiliz medyasında yazılıyor. Yeni menajer gelse de bu takımı toparlamak oldukça zaman isteyecek. West Ham ise Chelsea önünde geçen hafta sonu aldığı galibiyetle kötü gidişe bir son verip nefeslendi ama hafta içinde Wolves deplasmanında kaybettiler. Ancak son 2 maçta da oyunlarını beğendim. Sistemcilere önerim West Ham. 2.80 oranıyla düşünülmeli. Ev sahibi kaybetmez ve Üst diğer tahminlerim.



