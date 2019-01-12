West Ham United - Arsenal maç sonucu: 1-0

İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında oynanan Londra derbisinin kazananı, Arsenal'ı kendi sahasında 1-0 mağlup eden West Ham United oldu.

Ev sahibi ekip, ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta galibiyeti 48'inci dakikada Declan Rice'ın ayağından bulduğu golle elde etti.

Rice, West Ham formasıyla ilk kez fileleri havalandırırken golün asistini yapan isimse yeni takımıyla ilk maçına çıkan Antalyaspor'un eski yıldızı Samir Nasri oldu.

Mesut Özil'in kadroda olmadığı maçtan mağlubiyetle ayrılan Arsenal, 41 puanda kalırken West Ham ise puanını 31'e yükseltti.