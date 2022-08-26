West Ham, Lucas Paqueta transferini bitiriyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lyon’un Brezilyalı yıldızı Lucas Paqueta için Avrupa’nın birçok kulübü devreye girmiş, son olarak Arsenal ve West Ham United en ciddi teklifleri yapmıştı. Bunun üzerine West Ham United oyuncunun transferini bitirmek adına Brezilyalı orta saha için kulübü Lyon’a 40 milyon euroluk bir teklif yaptı. Bunun üzerine bu seviyelere çıkmak istemeyen Arsenal transferden çekildi. Sağlık kontrolleri için İngiltere’ye gelen Brezilyalı oyuncunun kontrollerinin tamamlanmasının ardından, West Ham United’ın resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

2020 yazında 20 milyon euro bedelle Milan’dan Lyon’a transfer olan 24 yaşındaki oyuncu on numara pozisyonunda oynayabilmesinin yanı sıra orta sahanın merkezinde ve forvet bölgelerinde de görev alabiliyor.

Lucas Paqueta geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla çıktığı 44 maçta, 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.