West Ham-Liverpool maç sonucu: 1-1

Premier Lig'de günün maçında West Ham ile Liverpool yenişemedi ve 1-1 berabere kaldı.

05 Şubat 2019, Salı 01:19
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West Ham-Liverpool maç sonucu: 1-1

Premier Lig'de oynanan karşılaşmada Liverpool, West Ham deplasmanında 2 puan bıraktı. Şampiyonluk için Manchester City ile birlikte muhteşem bir mücadele veren Liverpool, Leicester maçının ardından West Ham karşısında da 2 puan bıraktı ve cepten yemeye devam etti. Liverpool'un golünü 22. dakikada Sadio Mane atarken, ona yanıtı 28'de Michail Antonio verdi.

Art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından Liverpool ile Manchester City arasındaki puan farkı 3'e düştü. Liverpool 62, Manchester City 59 puanda.

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