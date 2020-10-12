İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Brentford'ın yıldızı Said Benrahma'yı kadrosuna katma noktasında görüşmelerini sürdürüyor. Yaz döneminin en popüler isimlerinden olan Benrahma için yürütülen görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği aktarılmakta.

16 Ekim'e kadar Benrahma'yı kadrosuna katmak isteyen West Ham, henüz anlaşmayı resmen tamamlayamamış olsa da önemli aşama kaydedildiği belirtiliyor.

Brentford'un başarılı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 46 maçta 17 gol, 9 asist ile öne çıkmıştı.