İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İngiliz ekibinin menajeri Sam Allardyce, Diagne'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sam Allardyce, Fulham maçı öncesi açıklamalarda bulunurken ligde kalma hedefleri ile Diagne üzerinde bir baskı oluşturulmasını reddetti. Transfer sürecine de değinen Allardyce, "Uzun bir görüşme süreci oldu ve sonunda bize ön alanda daha fazla katkı sağlayabilecek birini bulduk. Premier Lig'de oynama fırsatı her zaman çok çekicidir. Bu fırsatı değerlendirdiği için onu kutladım. Hemen katkı sağlayacağının garantisi yok. Geçmişte başarılı oldum ama yine de ocak ayında Premier Lig'e adapte olmak bir oyuncunun karşılaştığı en büyük görevlerden biri. Hedefimiz transfer dönemi bitmeden iki oyuncuyu daha kadroya katmak" ifadelerini kullandı.