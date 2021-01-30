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West Bromwich'te Mbaye Diagne, kadroya girdi ve asist yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'ın Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne, takımının bugün oynanan Fulham maçının kadrosunda yer aldı. Senegalli oyuncu ikinci yarıda oyuna girerken bir asist yapmayı başardı

30 Ocak 2021, Cumartesi 17:39 Son Güncelleme:
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West Bromwich'te Mbaye Diagne, kadroya girdi ve asist yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek adına Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. West Bromwich Menajeri Sam Allardyce, takıma yeni katılmış olmasına rağmen ileri hatta duyulan ihtiyaç nedeniyle Diagne'yi ilk maçta kadroya aldı. 

West Bromwich, Mbaye Diagne'nin 17 numaralı formasını paylaşırken Senegalli golcü, Fulham karşısında maça yedekler arasında başlayacak. West Bromwich Albion, saat 18:00'da Fulham'ı konuk ediyor

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