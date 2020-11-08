West Bromwich - Tottenham maç sonucu: 0-1

Premier Lig maçında yıldızlar topluluğu Tottenham, Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich'e konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Jose Mourinho'nun öğrencileri 2. yarıda gol için baskıyı iyice artırdı. Beklenen gol 88. dakikada İngiliz yıldız Harry Kane ile geldi. Kane'in maçın son anlarında attığı gol ile Tottenham zorlandığı karşılaşmadan 3 puan çıkarmayı başardı.

Slaven Bilic ile yollarını ayıracağı konuşulan West Bromwich bu mağlubiyetle 3 puanda kaldı, henüz galibiyeti bulunmuyor. Tottenham ise 8 maçta 17 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İNGİLTERE PREMİER LİGİ PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN