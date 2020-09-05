West Bromwich Albion, Grady Diangana’nın bonservisini aldı

Premier Lig West Bromwich Albion, West Ham United’dan 22 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı İngiliz futbolcu Grady Diangana ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiltere basınında Diangana’nın transferinin 18 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
West Ham United’ın altyapısında yetişen Diangana, geçen sezon West Bromwich Albion’da kiralık olarak forma giymişti.
Geçen sezon İngiltere Championship’ten Premier Lig’e yükselen Hırvat teknik direktör Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich Albion ile 31 maça çıkan Diangana, 8 gol atmıştı.
AA