İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, son dönemde bir hayli kötü günler geçiriyor. Ligde dibe vuran West Brom, 17 maç sonunda topladığı 8 puan ile 19. sırada yer alıyor. Bu anlamda devre arası transfer döneminde transfer için düğmeye hazırlanan West Brom'da teknik direktör Sam Allardyce'nin transfer listesinin ilk sırasında tanıdık bir isim bulunuyor: Cenk Tosun. 29 yaşındaki golcü ile daha önce Everton'da çalışan Allardyce, milli futbolcumuzun transfer edilmesini çok istiyor. 66 yaşındaki deneyimli teknik adam, özellikle yıldız santrfor sayesinde takımının kümede kalabileceğine inanıyor.

'Kalitesinden şüphem yok'

Bu arada Cenk, West Brom'a transfer olur ve takım kümede kalırsa uzun vadeli bir sözleşme yapılabileceği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Bu arada Allardyce, daha önce Cenk hakkında, "Kalitesinden ve profesyonelliğinden hiçbir zaman şüphe etmedim, sadece biraz şanssızdı" açıklamasını yapmıştı. Öte yandan 29 yaşındaki golcü, bu sezon 8 maçta 201 dakika forma şansı bulurken, 1 gol atabildi.



