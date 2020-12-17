İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, takımın Championship'ten yükselmesini sağlayan menajeri Slaven Bilic ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Sam Allardyce'ı getirmişti. Sam Allardyce'a takımı Premier Lig'de tutmasına yönelik yüklü bir bonus sunulduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'ten sonra göreve gelen Allardyce'a takımı Premier Lig'de tutması adına 2 milyon Pound'luk bir bonus ödeneceği belirtilmekte. Dubai'de bir aile tatiline hazırlanırken West Bromwich tarafından aranan Allardyce'ın oldukça kazançlı bir sözleşmeye imza attığı ifade ediliyor.