Wesley Sonck, Belçika futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biriydi ki kariyerinde Genk, Ajax, Gladbach, Brügge gibi önemli takımların da formalarını giymişti.

55 kez giydiği Belçika Milli Takımı forması altında 24 gol atan Wesley Sonck, 10 Eylül 2008'de Ülker Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sona eren maçta da Milli Takımımıza karşı ülkesinin tek golünü atan isim olmuştu.

Şimdilerde Belçika U18 Takımını çalıştıran Wesley Sonck'un 20 yaşındaki kızı Amy ise Instagram fotoğraflarıyla popüler olmuş durumda.

Kızının Instagram'da kendisinden fazla takipçisi olmasına ilişkin Belçika basınına konuşan Wesley Sonck, "Doğru ama ben de onun gibi bikinili fotoğraflar paylaşmıyorum" dedi.

Kızının bu fotoğraflarına ilişkin düşüncesi sorulan Wesley Sonck, "Artık 20 yaşında ona bir şey söyleyemem. Tüm çocuklarım gibi onunla gurur duyuyorum. Ben onun yaşlarında iyi bir fubolcu olmak istedim. Ünlü olmakla ilgilenmiyordum" dedi.

Dönemin artık değiştiğini belirten Wesley Sonck, "Bugün artık durum genç futbolcular için de farklı. U18'de sürekli olarak akıllı telefonlarla uğraşan oyuncularıma çok az kural koyuyorum. Sadece masaya oturduklarında telefonlarını bırakmaları gerekiyor. Eğitim hakkında, kız arkadaşları hakkında birbirleri ile konuşmalarını istiyorum" dedi.

(Fotoğraflar Amy Sonck'un Instagram paylaşımlarından alınmıştır)