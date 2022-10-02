Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau’dan geçen yıl boşanmış, ayrılığa Sneijder’in ihanetinin yol açtığı öne sürülmüştü. Artık bekâr olan Sneijder futbolu da bıraktı ama Türkiye’den kopamadı. Eski futbolcu, önceki gece Kuruçeşme’de bir mekândaydı.

Sneijder, yanına gelen çiçekçi çocuğu da görmezden gelip aracına bindi.

MEKÂNDA TANIŞTILAR

Wesley Sneijder, mekândan sabah saat 05.00’te içeride tanıştığı kadınla ayrıldı. Ancak çıkışta objektifleri görünce panikledi.

Eski futbolcu görüntülenmek istemeyince devreye korumaları girdi. Sneijder yanındaki kadını bırakıp aracına binerken, korumaları muhabirleri engellemeye çalıştı.

Muhabirlere tepki gösteren korumayı çevredekiler uzaklaştırdı.