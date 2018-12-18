Al Gharafa ekibinde kariyerine devam eden Sneijder'in menajeri Guido Albers, çıkan transfer iddiaları hakkında Radyospor'a konuştu.

Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'in açıklamaları şu şekilde;

Evet, Galatasaray istiyorsa bu transfer konusunu konuşuruz. Wesley Sneijder, Galatasaray’a dönme konusuna sıcak bakıyor. Size şunu söyleyeyim; 6 ay daha sözleşmesi var. Ocak ayında dönecek demek zor olur. Galatasaray’ın bunu müzakere etmesi lazım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Wesley Sneijder çok açık. Ocak ayı için transfer zor. Çünkü halen sözleşmesi var. Galatasaray bir teklif hazırlayabilir.

Bu teklifi Sneijder’in kulübüne götürürüz. Sneijder, Galatasaray’a gelmeye açık. Bunu söyleyebilirim. Galatasaray şu ana kadar transfer için herhangi bir teklif getirmedi. Galatasaray bizimle bağlantıya geçmedi. Sneijder dışında Galatasaray’a önerdiğim başka bir oyuncu da yok. Wesley Sneijder, bu sezon 11 maçta görev yaptı ve 6 kez gol sevinci yaşadı.