Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in adı, ülkesi Hollanda'da bir skandala karıştı. Kariyerini Katar ekibi Al Gharafa'da sürdüren 35 yaşındaki yıldız ismin doğduğu kent olan Utrecht'te katıldığı bir ev partisi sırasında kendisini dışarı atarak başkasına ait bir otomobile maddi hasar verdiği ortaya çıktı.

SBS6 televizyonunda yayınlanan 6 Inside adlı programın kamuoyuyla paylaştığı görüntülerde Sneijder'in sarhoşken çıktığı aracın üzerinden bir kadın arkadaşının ısrarı sonucu indiği görüldü. RTL 4 kanalı ise dünyaca ünlü futbolcunun daha sonrasında gözaltına alındığını ve verdiği zararı karşılaması koşuluyla serbest bırakıldığını duyurdu.

Savcılığın 35 yaşındaki bir kişinin cezaya çarptırıldığını açıklayarak isim vermeden de olsa doğruladığı olayın geçtiğimiz hafta pazarı pazartesiye bağlayan gece yaşandığı öğrenildi. Partinin düzenlendiği evin kişilerin yüksek ses nedeniyle birkaç kez polisi arayarak Sneijder ve arkadaşlarından şikayetçi oldukları öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler