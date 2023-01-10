Manchester United, Beşiktaş 'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'u kadrosuna katmak istiyor. Hollandalı futbol efsanesi Wesley Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a olası transferi hakkında Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte tüm ayrıntılar...

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KASIMPAŞA MAÇINDA TARAFTARA VEDA ETTİ

Hollandalı yıldız Wout Weghorst, Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Beşiktaş taraftarının önüne gitti ve taraftara el salladı. Weghorst'un bu hareketi 'Beşiktaş'a veda etti' şeklinde değerlendirildi. Bu karşılaşmanın ardından özellikle İngiliz basını Manchester United'ın golcü oyuncuyu renklerine bağlamayı düşündüğünü iddia etti.

The Athletic’in haberine göre Weghorst’un bonservisini elinde tutan Burnley ile Manchester United her konuda anlaştı. Bu anlaşmanın sağlanmasında Manchester United’ın Hollandalı menajeri Erik Ten Hag’ın çok istekli olması öne çıktı. Deneyimli futbolcunun da ManU’da oynamak istediğini ilettiği iddia edildi.

Daily Mail ve Metro.co.uk’ta da Wout Weghorst’un, Manchester United’a katılmaya yakın durduğu, Hollandalı golcünün özellikle Dünya Kupası’ndaki performansının bu transferde belirleyici olduğu kaydedildi.

Hollanda’dan De Telegraaf ise Weghorst’un ManU yolunda olduğunu, Beşiktaş’taki son maçında taraftarlarına veda etmesinin bu transferi doğruladığını savundu. Gazete transferin henüz bitmediğini, Burnley ve Manchester United’ın yoğun bir çalışma yürüttüğünü bildirdi.

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YÖNETİME AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçtaki hareketiyle gündem olan Wout Weghorst, ayrılık isteğini yönetime iletti. TRT Spor'un haberine göre; ayrılmak isteyen Wout Weghorst, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Ronaldo'nun ayrılığının ardından forvetini güçlendirmek isteyen Manchester United, Weghorst'u en azından sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

UNITED VE BURNLEY ANLAŞTI

Avrupa basını da Manchester United ile Burnley'in Weghorst transferi konusunda anlaştığını yazdı. Önde gelen kaynaklardan The Athletic, Weghorst’un bonservisini elinde olan Burnley'in Manchester United her konuda anlaştığını yazdı.

Bu anlaşmada, Manchester United’ın Hollandalı menajeri Erik Ten Hag’ın çok istekli olmasının etkili olduğu bildirildi. Bazı İngiliz kaynakları da Hollandalı golcünün özellikle Dünya Kupası’ndaki performansının bu transferde belirleyici olduğuna yer verdi.

Hollanda’dan De Telegraaf gazetesi ise Weghorst’un ManU yolunda olduğunu, Beşiktaş’taki son maçında taraftarlarına veda etmesinin bu transferi doğruladığını savundu.

Sezon başında İngiltere İkinci Lig ekiplerinden Burnley'den sezon sonuna kadar kiralanan Wout Weghorst, Siyah Beyazlılar adına 18 maçta 9 gol attı. Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ın çalıştırdığı United ise İngiltere Premier Ligi'nde üçüncü sırada bulunuyor.

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VAN HOOIJDONK: BEN DE OLSAM GİDERİM

Ülkesinde NOS TV’ye konuşan Hooijdonk, Weghorst’un Beşiktaş’tan ayrılıp ManU’ya gitmek istemesinin anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Weghorst’a destek veren Hooijdonk, “Ben de olsam Manchester United gibi bir kulübe gitmek isterdim. Her futbolcu Manchester United’da oynamak ister. Weghorst tarafından olaya baktığımda normal bir durum. Manchester United bana göre iyi bir forveti transfer ediyor. Weghorst, Türkiye’de Beşiktaş’ta iyi işler çıkarıyor. Eğer transfer cidden gerçekleşecekse Erik Ten Hag iyi bir forveti kadrosuna katmış olur” dedi.

WESLEY SNEIJDER'DEN OLAY WEGHORST YORUMU

Bir dönem Galatasaray forması giyen Hollandalı futbol efsanesi Wesley Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a olası transferini Hollanda basınına değerlendirdi. Voetbalprimeur'a konuşan Sneijder, İngiltere'de Weghorst gibi en az 300 tane forvet bulunabileceğini ve bu transferin mantığını anlamadığını ifade etti.

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Wesley Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a transferi hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Dünya Kupası'ndaki Arjantin maçında Weghorst'un hilsesini görmüşlerdir. İngiltere'de buna artık kanmıyorlar. Forvet açısından, o gerçekten United'ın beklediği biri mi? Ben öyle düşünmüyorum. İngiltere'de Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Bu bir şaka olmalı. Gerçek olamaz. Çok garip bir transfer." (Skorer)