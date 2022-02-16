Galatasaray 'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile Inter'in karşılaşacağı maç öncesi Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Inter forması da giymiş olan Sneijder, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu ve Inter'in Liverpool karşısındaki şansını değerlendirdi. Inter'in Liverpool'u eleyecek güce sahip olduğuna inanan Hollandalı eski futbolcu, "Interli arkadaşlarımla konuştum. Bu konuda çok fazla karamsarlık var. Şunu söylemeliyim ki Inter güçlü ve her şey mümkün, Liverpool'u elemek bile." sözlerini söyledi.

"Avrupa tarzı bir maç olacak"

Maçın çok yoğun tempoda geçmesini bekleyen Hollandalı yıldız, "Çok yoğun, Avrupa tarzı bir maç olacak, Inter'in Klopp'un takımının hızına ayak uydurması için yapması gerekenler var. Liverpool'un kendini kanıtlamış, bu tür maçlara daha alışkın bir takımı var. Inzaghi sadece sezon başından beri çalışıyor. Ama onun takıma etkisi çok açık." dedi.

Hakan Çalhanoğlu sözleri

Kendisinin Inter'de oynadığı dönem ile Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da karşılaştıran Sneijder, "Ben farklı oynuyordum, bazen sahadaki rolümüz aynı gibi görünse de değil. Hakan, Inter'in sırlarından biri. Liverpool onu yakından izlese iyi eder. Öte yandan, umarım yapmazlar…" ifadelerini kullandı.

2013 yılında Galatasaray'a transfer olmadan önce Inter forması giyen Wesley Sneijder, İtalyan ekibiyle 116 maça çıkarken 22 gol ve 35 asistlik performansa imza atmıştı.



