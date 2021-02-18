Wesley Sneijder Süper Lig'de forma giymiş olan efsane futbolcular arasındadır. Oynamış olduğu dönem baz alınınca Wesley Sneijder Süper Lig'de kariyer sahibi olan futbolculardan bir tanesidir. Özellikle etkili uzaktan şutları ve asistleri ile Dünya’nın da en büyük kulüplerinde forma giyme şansı bulmuştur. Wesley Sneijder Hollanda’nın en iyi futbolcuları arasında gösterilmektedir. Uzun yıllardan beridir doğduğu ülkenin milli takımında da forma giymiş bir futbolcudur. Süper ligde tam 4 sene oynamıştır. Kariyerinde en verimli dönemlerinden bir tanesini süper ligde geçirmiştir.

Wesley Sneijder 1.70 metre boyuna sahip bir futbolcudur. Tam adı Wesley Benjamin Sneijder’dir. Süper ligde büyük takımda oynayan Wesley Sneijder aynı zamanda Avrupa kupalarında da forma giymiştir. Wesley Sneijder süper ligde şampiyonluk da yaşamış olan bir futbolcudur. Dünya futbolunun yetiştirmiş olduğu en değerli futbolcular arasında yer almaktadır. Kulüpler bazında 400’ü aşkın resmi maçta forma giymiştir. Wesley Sneijder ofansif orta saha mevkisinde forma giyen bir futbolcudur. 2019 yılında futbol hayatını noktalamıştır. Şuan herhangi bir kulüpte forma giymemektedir.

Wesley Sneijder nereli?

Wesley Sneijder Hollanda’n Utrecht şehrinde doğmuştur. Hollanda asıllı bir futbolcudur.

Wesley Sneijder kaç yaşında?

Wesley Sneijder 1984 doğumlu olup 37 yaşındadır.

Wesley Sneijder Galatasaray’a hangi takımdan geldi?

Wesley Sneijder Türkiye’ye Inter kulübünden gelmiştir. Wesley Sneijder Süper Lig'de sadece Galatasaray’da oynadı.

Wesley Sneijder kimdir?

Wesley Sneijder Hollanda’nn Utrecht şehrinde dünyaya gelmiştir. Ajax altyapısı ile başlamış olduğu futbol kariyeri onu efsane futbolcular arasına sokacaktır. 1991 yılında ilk kez Ajax forması ile başlamış olduğu altyapı kariyeri 2002 yılına kadar sürmüştür. Wesley Sneijder 2002 yılında Hollanda kulüplerinden olan ve altyapısında forma giydiği Ajax kulübü ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Ajax takımı ile 2007 yılına kadar tam 5 sene forma giyen Wesley Sneijder 126 maçta forma giyerek 43 gol atmıştır. Kariyerinde en verimli dönemleri bu takımda geçirmiştir. 2007 yılında rekor bir transfer bedeli ile birlikte İspanya’nın en büyük kulüplerinden olan Real Madrid’e transfer olmuştur.

Wesley Sneijder Real Madrid’e transfer olarak kariyerine İspanya’da sürdürmeye başlamıştır. Real Madrid Wesley Sneijder transferi için kulübü Ajax’a 27 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. 2007- 2009 yılları arasında Real Madrid forması giyen Wesley Sneijder 52 maçta sahne alarak 11 gol atmıştır. 2009 yılında Inter Real Madrid’ten Wesley Sneijder’i istemiştir. 15 milyon Euro bedel ile Real Madrid’den Inter kulübüne transfer olan Wesley Sneijder’in böylelikle İtalya ligi macerası başlamıştır. Wesley Sneijder Inter kulübü ile sadece ligde değil aynı zamanda şampiyonlar liginde de oynama fırsatı bulmuştur. Inter forması ile çıktığı 76 maçta 13 gol atmıştır. 2013 yılında ise Galatasaray Wesley Sneijder’i transfer etmek için girişimlerde bulunmuştur.

Galatasaray başkanının o dönemki demecine göre Wesley Sneijder 15 dakika gibi kısa sürede Galatasaray’a imza atmıştır. Galatasaray bu transfer için Inter kulübüne 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. 2013 yılından 2017 yılına kadar Galatasaray’da forma giyen Wesley Sneijder 124 maçta forma giyerek 35 gol atmıştır. Galatasaray’da sayısız asist yapan Wesley Sneijder kulübün efsane futbolcuları arasına girmeyi başarmıştır. Wesley Sneijder Galatasaray’da şampiyonlar ligi maçlarında da sahne almıştır. Galatasaray ile oynadığı süre zarfı boyunca 2 süper lig 3 Türkiye kupası ve 3 Türkiye süper kupası sevinci yaşamıştır.

2017 yılında Galatasaray ve süper lig kariyerini sonlandırmıştır. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Fransız ekiplerinden Nice kulübü ile anlaşmıştır. Nice ile 1 sezon forma giymiştir. 5 maçta sahne almıştır. Son olarak ise 2018 yılında Al Garafa kulübü ile anlaşan Wesley Sneijder kariyerini burada sonlandırmıştır. Al Garafa ile 22 maçta forma giyerek 15 gol atmıştır.

Wesley Sneijder’in Milli Takım Kariyeri

Wesley Sneijder Hollanda U17 takımı formasını 2000 – 2001 yılları arasında giymiştir. Hollanda a milli takım formasını ise 2003 yılında giymeye başlamıştır. Hollanda milli takım formasını 134 kez giyen Wesley Sneijder 31 gol atmıştır. Hollanda ile dünya kupasına da katılmıştır.