Sörloth ve Ekuban için Avrupa’nın pek çok kulübü sırada beklerken, Trabzonspor iki forvetini birden kaybedebilir. Yönetim, bu ihtimale göre alternetifli bir liste hazırlıyor. Potansiyeli yüksek, yaşı genç isimlere yönelen Karadeniz ekibi, öncelikle İngiltere pazarını araştırıyor. Sörloth’u da sezon başında Preimer Lig ekibi Crystal Palace’tan kiralayan Fırtına, benzer bir politika izlemeyi düşünüyor. Nijerya basını önceki gün Leicester City’nin golcüsü Iheanacho’yu Bordo-Mavililer’e yazarken, bir iddia da The Sun’dan geldi. Ada basınının yüksek tirajlı gazetesi, Wesley Moraes’in Trabzonspor’un gündeminde olduğunu belirtti. Aston Villa’nın sezon başında 25 milyon Euro’ya Brugge’den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Premier Lig’de çıktığı 21 maçta 5 gol attı. Aston Villa 20 takımlı ligde 19. sırada bulunurken, küme düşmeleri halinde Wesley’in takımdan ayrılmak isteyeceği yazıldı. Trabzonspor böyle bir durumda kiralama formülüyle Sambacı’yı transfer edebilir.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar Wesley Moraes kimdir? Wesley Moraes'in kariyeri sorularını internet ortamında aratmaya başladı. Soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Wesley Moraes kimdir?

Moraes 26 Kasım 1996'da Brezilya'nın Juiz de Fora kentinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Brezilya'da Itabuna kulübünde başlayan genç futbolcu, 2015'te hemen AVrupa'nın yolunu tuttu ve Slovakya ekibi Trencin'e transfer oldu. Burada gösterdiği başarılı performans ile yavaş yavaş gözleri üzerine çeken golcü futbolcu 2016'da 300 bin euro bedelle Club Brugge'ün yolunu tuttu. Brezilyalı futbolcu asıl patlamayı Belçika ekibinde yaptı ve bu sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa tarafından 25 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edildi.

Ancak genç oyuncu İngiltere'nin hızlı futboluna bir türlü ayak uyduramadı. Bu sezon ligde 21 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik performansa imza attı. 23 yaşındaki futbolcu kariyerinde bir kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giymeyi başardı.