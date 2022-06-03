Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Werder Bremen, Milli futbolcu Ömer Toprak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada takım kaptaı Ömer Toprak'ın performansa dayalı yeni sözleşme teklifini reddettiği ve yeni kontrat imzalamayacağını kulübe ilettiği belirtildi.

Werder Bremen'den Clemens Fritz ayrılık hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ömer ile son günlerde yakın temas halindeydik ve bunun onun için kolay bir karar olmadığını biliyoruz. Kendisiyle birlikte çalışmaya devam etmeyi çok isterdik çünkü kendisi de zor dönemlerden geçmesine rağmen son üç yılda hem saha içinde hem de saha dışında kulüpte çok önemli bir görev üstlendi. Bir kaptan olarak geçen yıl takımımızın lideriydi ve takımın zor zamanlar geçirmesine yardımcı oldu. Ona birkaç faktörü göz önünde bulunduran bir teklifte bulunduk ama o reddetmeyi seçti. Tabii ki kararına saygı duyuyoruz. Ömer'e gelecek için en iyisini diliyoruz ve son yıllarda Werder'e verdiği her şey için ona teşekkür ediyoruz."

2019 yılında Dortmund'dan Werder Bremen'e transfer olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, Alman ekibiyle toplamda 61 maça çıkmıştı.



