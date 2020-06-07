Werder Bremen - Wolfsburg (CANLI)
Almanya Bundesliga'da 30. hafta maçında Werder Bremen ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım taraftarı önünde rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Avrupa şansını sürdürmek isteyen Wolfsburg ise deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Werder Bremen - Wolfsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Werder Bremen sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geliyor. Kendi sahasında bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan ve düşme potasında tehlikeli bölgede bulunan Werder Bremen rakibini eli boş göndermek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı süren Wolfsburg ise deplasmanda galibiyet arıyor.
WERDER BREMEN-WOLFSBURG CANLI TAKİP
Werder Bremen - Wolfsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Weser Stadyumu'nda bugün saat 14:30'da başlayan mücadele S SPORT 2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca mücadeleyi şifresiz olarak misli.com'dan takip edebilirsiniz...
TEK MAÇ İDDAA İÇİN HEMEN TIKLAYIN
Werder Bremen - Wolfsburg 11'ler...
Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selass, Veljkovic, Moisander, Augustinsson, Vogt, Bargrede, Eggestein, Klassen, Sargent, Osaka
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussilion, Schlager, Arnold, Mehmedi, Brekalo, Santos Sa, Weghorts