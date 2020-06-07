Werder Bremen - Wolfsburg (CANLI)

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Werder Bremen sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geliyor. Kendi sahasında bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan ve düşme potasında tehlikeli bölgede bulunan Werder Bremen rakibini eli boş göndermek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı süren Wolfsburg ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Werder Bremen - Wolfsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Weser Stadyumu'nda bugün saat 14:30'da başlayan mücadele S SPORT 2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca mücadeleyi şifresiz olarak misli.com'dan takip edebilirsiniz...

Werder Bremen - Wolfsburg 11'ler...

Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selass, Veljkovic, Moisander, Augustinsson, Vogt, Bargrede, Eggestein, Klassen, Sargent, Osaka

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussilion, Schlager, Arnold, Mehmedi, Brekalo, Santos Sa, Weghorts