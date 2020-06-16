Werder Bremen, Almanya Bundesliga'da oldukça sıkıntılı günler geçiyor. Corona virüs salgını sonrası lige iyi dönmüş olmalarına rağmen şu anda 28 puanla 18 takımlı ligde 17. sırada yer alıyorlar. Werder Bremen'in bu düşüşünde ise Max Kruse'nin ayrılığı ana faktör olarak gösteriliyor.

Almanya'da Kreiszeitung'ta görev yapan gazeteci Carstan Sander, son dönemlerde performansıyla öne çıkan Klaassen'e değinirken Max Kruse'nin de önemini bir kez daha dile getirdi.

'Klaassen, bir Max Kruse değil'

Sander yaptığı açıklamada, "Elbette Klaassen çok önemli bir güç. Ancak geçen yaz Fenerbahçe'ye giden bir Max Kruse değil. Kruse, takımın beyniydi ve gerektiğinde yumruğunu masaya vururdu" ifadelerini kullandı.

Onun rakamlarına yaklaşan yok!

Max Kruse, geçtiğimiz yıl Werder Bremen formasıyla toplam 36 maça çıkarken 12 gol, 13 asistlik bir performans sergilemişti. Bu yıl ise henüz çift haneli gol sayılarına ulaşan tek isim 30 maçta 10 kez ağları havalandıran Milot Rashica oldu.





Asist sayılarında ise çift hanelere yaklaşan pek oyuncu bulunmuyor. Klaassen, 34 maçta 5 asist yaparken Rashica'nın da 30 maçta 5 asisti bulunuyor.

Max Kruse'nin yıldızlaştığı 2018-19 sezonunu Werder Bremen, Şampiyonlar Ligi bileti alan Leverkusen'in 5 puan gerisinde 8. sırada tamamlamıştı. UEFA Avrupa Ligi biletini de 2 puanla kaçırmışlardı.

Alman oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 Süper Lig maçında da 7 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Toplamda ise 23 maçta 7 gol, 7 asisti bulunuyor.

Takımın en çok asist yapan oyuncusu konumundaki Kruse, 16 gol atan Muriç'in ardından da en golcü ikinci oyuncu olarak dikkat çekiyor.