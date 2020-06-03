Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (CANLI İZLE)

Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftanın kapanış maçında milli futbolcular Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen, Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Geride kalan 28 haftada 25 puan toplayan ve düşme korkusu yaşayan Werder Bremen, evinde 3 puana uzanıp bir nebze de olsa nefes almak istiyor.

Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Frankfurt, 6 haftalık aranın ardından Wolfsburg'u 2-1 mağlup etmişti. 32 puanla 12. sırada yer alan Adi Hütter'in öğrencileri, galibiyetle dönmek ve 2'de 2 yaparak seri yakalamanın peşinde.

Kalçasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Nuri Şahin, maç kadrosunda yer almıyor.

Weser Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 21.30'da başladı. Patrick Ittrich'in düdük çaldığı ve S Sport 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt ilk 11'ler:

Werder Bremen: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl; Eggestein, Vogt, Klaassen; Osako, Selke, Bartels

Eintracht Frankfurt: Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger; Gacinovic, Kohr, Rode, Hasebe, Kamada; Kostic, Andre Silva