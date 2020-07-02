Werder Bremen, Bundesliga’da kalma şansını zora soktu

Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan Werder Bremen ile Bundesliga 2'yi 3. sırada bitiren Heidenheim play-out ilk karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Bremen’deki Weser Stadı’nda yapılan karşılaşmada ev sahibi ekip, Heidenheim defansını geçemedi. Konuk ekip de bulduğu az sayıdaki gol pozisyonunu değerlendiremeyince, karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi avantajını kullanmayan Werder Bremen, kümede kalmayı zora soktu. Gelecek sezon Bundesliga’da yer alacak ekibin belirleneceği rövanş karşılaşması, 6 Temmuz Pazartesi günü Heidenheim’ın sahasında oynanacak.