Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Bundesliga'nın 28. haftasında ligin dibine demir atan Werder Bremen, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Geçen hafta Freiburg'u deplasmanda deviren ve haftalar sonra galibiyet alan Bremen, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Gladbach ise fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Peki, Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach muhtemel 11'ler ve mücadele ile ilgili detaylar haberimizde.
Bundesliga'da zor günler geçiren Nuri Şahin'li, Ömer Toprak'lı Werder Bremen, zirve hattından uzaklaşmak istemeyen Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Bundesliga'da oynadığı son yedi iç saha maçını kaybeden Werder Bremen, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Freiburg'u 1-0 mağlup eden ve haftalar sonra 3 puan alan Bremen, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.
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Son 3 deplasmandan maçından galibiyetle ayrılan ve Şampiyonlar Ligi potasında bulunan Gladbach, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Mönchengladbach, Bundesliga'da 1994-95'ten bu yana ilk kez üst üste dört dış saha maçı kazanmak için sahaya çıkacak.
Küme düşmeme mücadelesi veren Werder Bremen, topladığı 21 puanla 17. sırada yer alıyor. Borussia Mönchengladbach ise 52 puanla 5. sırada yer alıyor.
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Weserstadion'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. TRT Spor'dan yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach muhtemel 11'ler:
Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Freidl, Eggestein, Vogt, Klaassen, Bittencourt, Sargent, Rashica
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Neuhaus, Benes; Thuram, Stindl, Hofmann, Plea
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 3-1 Mönchengladbach kazanmıştı.
Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden Ludwig Augustinsson, Claudio Pizarro, Ömer Toprak, Niclas Fullkrug and Kevin Mohwald forma giyemeyecek. Philipp Bargfrede de cezası sebebiyle yok.
Konuk takımda ise Fabian Johnson ve Denis Zakaria sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.