Werder Bremen - Bayern Münih maç sonucu: 1-2

Bundesliga'da şampiyonluğu 6 yıldır hiçbir takıma bırakmayan Bayern Münih, ligin 13. haftasında Werder Bremen'e konuk oldu.

Lider Borussia Dortmund'un 9 puan gerisindeki Bavyera ekibi, 20'inci dakikada Serge Gnabry'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekibin bu gole cevabı ise 33'te Yuya Osako'nun kafa vuruşuyla geldi ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın skorunu tayin eden golse dakikalar 50'yi gösterirken yine Gnabry'den geldi ve Bayern, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Werder Bremen'de 90+2'nci dakikada Nikolas Moisander, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Bayern, puanını 24'e yükseltirken Bremen ise 18 puanda kaldı.