Bundesliga'da 26. haftanın perdesi Werder Bremen'in Bayer Leverkusen'i konuk edeceği maçla kapanacak. Bundesliga'da oynadığı son 11 maçın dokuzundan mağlup ayrılan ve 18 puanla 17. sırada yer alan Werder Bremen, alt sıralardan kurtulmak için rakibini mutlaka devirmek zorunda.

Leverkusen'e rakip olduğu son yedi resmi maçın sadece birini kazanan Werder Bremen, daha önceki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı. Son beş Bundesliga maçında Bayern ile birlikte en fazla puan toplayan takım olan Leverkusen ise deplasmandan 3 puanla ayrılıp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

18 Mayıs Pazartesi günü Weserstadion'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Almanya'da ligin başlaması seyircisiz oynanma şartı ve ciddi önlemlerin alınmasıyla kabul edildi. Bu önlemlerin en başında her karşılaşmadan bir gün önce takımların ve teknik ekiplerin koronavirüs testine tabi tutulması var. Futbolcular sahada da birçok yeni kurala uymak zorunda. Örneğin, karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek. Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi yer alabilecek.