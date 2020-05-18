Werder Bremen - Bayer Leverkusen maç sonucu: 1 - 4

Bundesliga'da corona virüsü salgını arasından sonra başlayan maçlarda ilk hafta gollü sona erdi. Bayer Leverkusen deplasmanda kötü sezon geçiren Werder Bremen'i farklı geçti. Konuk ekip 4-1 gibi net bir skorla sahadan galip ayrılırken zirve takibini sürdürdü.

Bayer Leverkusen, 28.dakikada genç yıldızı Kai Havertz ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi iki dakika sonra Gebre Selasie ile durumu 1-1 yaptı ancak Kai Havertz 33.dakikada takımını yeniden öne geçirdi. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Leverkusen, 61.dakikada Weiser ve 78.dakikada Kerem Demrbay'ın golleriyle maçı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 50 yaptı ve ilk dört sıra ile puan farkının açılmasına izin vermedi. Werder Bremen ise 18 puanla 17.sırada kalırken üst üste 7. kez sahasında mağlup oldu ve Bundesliga tarihindeki en kötü iç saha performansını sürdürdü.





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