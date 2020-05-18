Werder Bremen - Bayer Leverkusen (CANLI İZLE)
Bundesliga birbirinden keyifli maçlarla geri döndü ve hafta sonuna renk kattı! Salgın öncesinde çıkışta olan Leverkusen, düşüşteki Bremen'e konuk oluyor. Bu maçın heyecanını Canlı İzle, Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Mücadelenin canlı anlatımı ise sayfamızda olacak...İlk yarıda 3 gol var
Koronavirüs salgının ardından Bundesliga birbirinden keyifli maçlarla geri döndü ve hafta sonuna renk kattı! Salgın öncesinde çıkışta olan Bayer Leverkusen, düşüşteki Werder Bremen'e konuk oluyor.
Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen son haftalarda istediği sonuçları alamadı ve düşme hattında yer alıyor.
İşte ilk 11'ler
Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Vogt, Moisander, Selassie, Eggestein, Bargfrede, Bittencourt, Friedl, Rashica, Selke (Nuri Şahin yedek kulübesinde yer alıyor)
Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, Wirtz, Tapsoba, Sinkgraven, Sven Bender, Aranguiz, Diaby, Kerem, Amiri, Kai Havertz
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Bremen ligdeki son 6 iç saha maçını kaybetti.
- Leverkusen ise ligdeki son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi.
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