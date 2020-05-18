Werder Bremen - Bayer Leverkusen (CANLI İZLE)

Koronavirüs salgının ardından Bundesliga birbirinden keyifli maçlarla geri döndü ve hafta sonuna renk kattı! Salgın öncesinde çıkışta olan Bayer Leverkusen, düşüşteki Werder Bremen'e konuk oluyor.

Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen son haftalarda istediği sonuçları alamadı ve düşme hattında yer alıyor.

İşte ilk 11'ler

Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Vogt, Moisander, Selassie, Eggestein, Bargfrede, Bittencourt, Friedl, Rashica, Selke (Nuri Şahin yedek kulübesinde yer alıyor)

Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, Wirtz, Tapsoba, Sinkgraven, Sven Bender, Aranguiz, Diaby, Kerem, Amiri, Kai Havertz

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bremen ligdeki son 6 iç saha maçını kaybetti.

- Leverkusen ise ligdeki son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi.







