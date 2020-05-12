Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger, beIN SPORTS'un sorularını yanıtlarken yaptığı en iyi devre arası transferine ilişkin flaş bir cevap verdi.

Arsenal döneminde Wenger, devre arasında Jose Antonio Reyes, Andrei Arshavin ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Fakat bu isimlerin yanında 1999'un ocak ayında takıma katılan Kanu'yu ayrı bir yere koydu.

Tecrübeli çalıştırıcı en iyi devre arası transferi sorusuna, "Oldukça zor bir soru. 20 yıldan fazla oldu belki ama Kanu. Sezon ortasında geldi ve büyük bir etkisi oldu. Çok büyük bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.