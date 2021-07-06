EURO 2020'de takımlarına yarı finale gelene kadar unutulmaz bir destek veren Danimarkalı taraftarlar, İngiltere'deki karantina kuralları sebebiyle Londra'ya gelemeyecek. Sadece Ada'da yaşayan Danimarkalılar, yarınki maçta İngiltere'ye karşı tribünde olacak, takımlarını destekleyecek. 6 bin Viking'in, kapasitenin 60 bine çıkarılacağı Wembley'de yer alacağı öğrenildi.