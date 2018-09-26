Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiltere Futbol Federasyonu Wembley'i, Premier Lig'e bu sezon yükselen Fulham Kulübü'nün sahibi Pakistanlı milyarder Shahid Khan'a 800 milyon Sterlin (6 Milyar 450 Milyon TL) karşılığında satacak.

Anlaşma gereği Khan’ın 500 milyon Pound'luk ön ödeme yapacağı, kalan 300 milyon Pound'u ise maç günlerinde elde edilecek gelirler ve stat gelirleriyle ödeyeceği belirtildi.

NFL takımlarından Jacksonville Jaguars'ın da sahibi olan Shahid Khan’ın en büyük planının NFL maçlarını Wembley’e taşımak olduğu kaydedildi.