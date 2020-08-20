Welinton’un zamanı geldi

Beşiktaş stoper bölgesi için Aytemiz Alanyaspor’dan Welinton ile her konuda anlaşmıştı. Bu doğrultuda Fatih Aksoy'u bedelsiz olarak Akdeniz ekibine gönderen yönetimin Brezilyalı stoperi de bugün açıklaması bekleniyor.

20 Ağustos 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Welinton’un zamanı geldi

Alacaklarının ödenmemesi sebebiyle Beşiktaş’la olan kontratını tek taraflı feshedip kulüple yollarını ayıran Victor Ruiz’in ardından stoper hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye basan yönetim, Aytemiz Alanyaspor’la Welinton konusunda anlaşmıştı. Bu doğrultuda Fatih Aksoy'u bedelsiz olarak Akdeniz ekibine gönderen yönetimin Brezilyalı stoperi de bugün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Geçen hafta İstanbul'a gelip tesisleri gezen 31 yaşındaki futbolcu, teknik ekip ve oyuncularla tanışmıştı

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