Welinton’ın hedefi zirve

Kara Kartal’ın Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Welinton, önceki gece resmen duyurulmuştu. 31 yaşındaki savunmacıya dün sabah sağlık kontrolü yapıldı. 3 yıllık imzayı atan futbolcunun sağlık kontrollerinden fotoğraflarının paylaşılması sonrasında başarılı oyuncu, soluğu Nevzat Demir Tesisleri’nde aldı. Beşiktaş’ın salı günü PAOK’la Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarında yer alan 1,81’lik stoper, açık kapatmaya başladı. Sambacı’nın form durumundan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, bu isme PAOK karşısında görev verip vermeyeceği konusundaki kararını maç günü vereceği ifade edildi. Öte yandan Welinton, Beşiktaş’ın PAOK maçı için UEFA’ya gönderdiği oyuncu listesinde yer aldı.

‘Taraftarı mutlu etmek zorundayız’

Siyah-Beyazlılar’a imza atmasının ardından dün ilk kez kulüp televizyonuna konuşan Welinton, “Çok mutluyum. Arkadaşlarım tarafından iyi karşılandım. Büyük bir yapının içine geldim. Umarım uzun bir yolun büyük bir başlangıcı olur. N’Sakala ve Douglas ile daha önce oynamıştık. Herkes beni çok iyi karşıladı. Herkese teşekkür ederim. Sergen hocayla güzel galibiyetler aldık. Umarım ligi de kazanırız. Büyük bir kulüpteyiz. Taraftarı mutlu etmek zorundayız. Bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.