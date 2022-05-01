Welinton'dan penaltı açıklaması: Öncesinde faul vardı
Süper Lig 'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Siyah-Beyazlı ekipte Welinton maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kayserispor'un kazandığı penaltıya değinen tecrübeli stoper, "Penaltıdan önce faul vardı. Ama mücadeleye devam ettik." dedi.
Süper Lig 'in 35. haftasında Beşiktaş , deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Siyah-Beyazlı ekipte Welinton maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli stoper, Kayserispor'un kazandığı penaltı öncesinde faul olduğunu dile getirdi.
Welinton'un açıklamaları şu şekilde:
"İlk yarı çok iyi değildik, rakibimizin 1 ya da 2 pozisyonu var. Ben, penaltıda bir faul olduğunu düşünüyorum. Devre arasında hocamız neleri değiştirmemiz gerektiğini gösterdi. Biz de reaksiyon gösterdik. Hak ettik ve takım ruhu göstererek bu maçı çevirdik.