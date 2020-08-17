Welinton’da KAP zamanı

Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı stoperi Welinton’la anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, geçen hafta tecrübeli ismi İstanbul’a getirmişti, Tesisleri gezen ve Başkan Ahmet Nur Çebi ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan 31 yaşındaki futbolcunun, perşembe gününe kadar KAP’a bildirilmesi bekleniyor. Bu süreçte çalışmalarını sürdüren 1,81’lik stoperin, PAOK maçında sahada olacağı düşünülüyor.