Welinton: Şampiyon olmak en büyük hedefimiz

Kara Kartal’ın Brezilyalı stoperi Welinton, takımın dün öğle saatlerinde yaptığı idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezona iyi başlamasa da son haftalardaki etkili görüntüsüyle dikkat çeken Sambacı, "Lig başlamadan önce bir eleme maçı oynadık, iyi de başlamadık. Herkes bunu biliyor. Ama hocamın verdiği güvenle, takım arkadaşlarımın verdiği güvenle üzerine koyacağımı biliyordum. Bu güvenle birlikte Allah’a şükür daha iyi durumdayım” diye konuştu.

‘Sergen hocanın stili hep kazanmak üzerine’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan övgüyle söz eden deneyimli stoper, "Hocamızın hep kazanmaya oynayan bir stili var. Burada büyük takım faktörü var ve sizden kupalar kazanmanızı bekliyorlar. Burada hedef var. Ama hocamızın stili aynı, hiç değişmedi" yorumunu yaptı.

‘Herkes çok iyi anlaşıyor’

Ligde lider olmalarının moral açısından önemli olduğunu belirten Welinton, "Takımdaki ambiyans çok iyi. Herkes çok iyi anlaşıyor. Bundan sonra da bozulmayacak. Evet lideriz ama bitmiş bir durum yok. Her maçta aynı şekilde mücadele etmek durumundayız. Tabii ki şampiyon olmak hedefimiz. Önceki kutlamaları gördüm zaten. Taraftarlar muhteşemdi. O kutlamaların içinde olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘İyi maçlar oynamadım ama...’

"Ligin başında iyi maçlar oynamadım ama büyük maçların geleceğini zaten biliyordum. Sadece benim değil, takımın da ileriye gitmesi var. Bu da çok önemli."

‘Taraftarı mutlu etmek için...’

"Taraftarın desteğini almak motive edici. Bu motivasyonla birlikte onları daha fazla mutlu etmek için mücadele edeceğim."

‘Golümü atmak istiyorum’

"Beşiktaş’taki oyun düzenine bakıldığında çok pozisyona giriyoruz. Bana gerek kalmıyor. Ama fırsat gelince de golümü atmak istiyorum."

‘Beşiktaş’ta kendimi geliştirdim’

"İkili mücadelelere hocamız çok önem veriyor. Bu konuda Beşiktaş’ta kendimi geliştirdim. Arkadan topla oyun kurmada da olabilir. Her gün bu rutinin içinde olmak önemli. Yeteneklerim beni buraya kadar getirdi. Bundan sonra daha da ileriye gitmek istiyorum. Hoca kimi seçerse onunla oynayacak. Oyuncularımızın hepsi üst düzey oyuncular."

‘Çok fazla maç oynuyoruz’

"Şu anda sadece önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz. Bu sene çok fazla maç oynuyoruz. Ardı ardına yoğun bir tempo var. Ama deplasmanda olsun, kendi evimizde olsun çok da fark etmiyor. Taraftarımız yok, onların da hasretini çekiyoruz. Belki seyahat etmemenin avantajı olur. Bu da küçük bir avantaj."