Welinton Fenerbahçe için hazır kıta

30 yaşındaki Sambacı bu transfer için son derece istekli. Akdeniz ekibinin de iyi bir teklif gelmesi halinde bunu kabul etmeye hazır olduğu kaydedildi. Fenerbahçe pazarlık masasına 1 milyon Euro ile oturdu. Alanya cephesi ise bu rakamı biraz daha yükseltmek istiyor. Sarı-Lacivertliler önceliği Marcos Rojo’ya verdiği için şimdilik yeni bir teklif sunmadı. Eğer Arjantinli konusunda olumsuz bir gelişme yaşanırsa, Alanya’nın kapısı 1.5 milyon Euro ile bir kez daha çalınacak.

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