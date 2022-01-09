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Welinton: Bugün çok farklı bir galibiyet alabilirdik

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. 2-2'lik beraberlik ile sona eren maçın ardından Siyah-Beyazlı ekibin stoperi Welinton açıklamalarda bulundu.

09 Ocak 2022, Pazar 21:18 Son Güncelleme:
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Welinton: Bugün çok farklı bir galibiyet alabilirdik

Süper Lig 'in 20. haftasında Beşiktaş  deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. 2-2'lik beraberlik ile sona eren maçın ardından Siyah-Beyazlı ekibin stoperi Welinton açıklamalarda bulundu.

Welinton'un açıklamaları şu şekilde:

"Bazı oyuncularımızın koronavirüsle ilgili sıkıntıları vardı ama 3 puan için gelmiştik. Futbol, gol atamadığınızda sizi cezalandırır. Bugün çok farklı bir galibiyet alabilirdik. Olmadı, üzgünüz."

"Neredeyse 10 maçtır duran toptan gol yemiyoruz ama rakibe şans çok yardım etti. 2 kez geldiler, 2 kez şanslarıyla gol attılar ve puan aldılar."

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(ÖZET) Rizespor - Beşiktaş maç sonucu: 2-2


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