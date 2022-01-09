Welinton: Bugün çok farklı bir galibiyet alabilirdik

Süper Lig 'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. 2-2'lik beraberlik ile sona eren maçın ardından Siyah-Beyazlı ekibin stoperi Welinton açıklamalarda bulundu.

Welinton'un açıklamaları şu şekilde:

"Bazı oyuncularımızın koronavirüsle ilgili sıkıntıları vardı ama 3 puan için gelmiştik. Futbol, gol atamadığınızda sizi cezalandırır. Bugün çok farklı bir galibiyet alabilirdik. Olmadı, üzgünüz."

"Neredeyse 10 maçtır duran toptan gol yemiyoruz ama rakibe şans çok yardım etti. 2 kez geldiler, 2 kez şanslarıyla gol attılar ve puan aldılar."



