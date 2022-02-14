Welinton: Bu tür maçları 3 puanla bitirmek zorundayız

Süper Lig 'in 25. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ta Welinton, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Bu tür maçları 3 puanla bitirmeleri gerektiğini dile getiren Brezilyalı stoper, şu ifadeleri kullandı:

'Bu tür maçları 3 puanla bitirmek zorundayız'

''Tabii ki çok çalıştık, çok mücadele ettik. İyi de oynuyorduk. İkinci yarıda mücadele gücümüz düştü. Kazanma azmini sürdürüp daha çok çalışmamız lazım. Bu tür maçları 3 puanla bitirmek zorundayız. Adana Demirspor son anlarda yüklendi. Onlar fırsat yakaladılar. Biz burada oyunu kontrol edemedik. Üzgünüz. Bu tür maçlarda daha iyi organize olmalıyız.''







