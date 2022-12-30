Welinton: Böyle bir galibiyet bizi mutlu etti

Süper Lig 'in 16. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Welinton, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yeni yıla galip girecekleri için mutlu olduklarını aktaran Welinton, şu ifadeleri kullandı:

'Böyle bir galibiyet bizi mutlu etti'

"Bundan önceki Gaziantep FK maçında istediğimiz oyunu oynayamamıştık. O yüzden puan kaybettik. Bugün maça iyi bir tempoyla başladık. Çok savaştık, elimizden geleni yaptık. İyi bir galibiyet aldık. Adana Demirspor iyi bir takım. Böyle bir galibiyet bizi mutlu etti. Yeni yıla böyle bir galibiyet ile girmek çok önemliydi. Ben her zaman çalışmaya ve oynamaya hazır bir oyuncuyum. Yeni yılda kupalar kaldırıp şampiyon olmak istiyoruz."







