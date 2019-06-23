Welbeck bunu beğendi

Danny Welbeck, Galatasaray taraftarıyla iletişim kurmaya başladı. Arsenal’le sözleşmesi sona ermek üzere olan 28 yaşındaki İngiliz golcü, Sarı-Kırmızılı bir taraftarın kendisine Galatasaray forması giydirdiği sosyal medya gönderisini beğenince kafaları karıştırdı.

Uzun süredir Cim Bom’un transfer gündeminde yer alan, ancak çok sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrar sağlayamayan tecrübeli futbolcu, yaz döneminde kendisine yeni bir kulüp bulmaya çalışacak. Galatasaraylı idarecilerin, hakkındaki detaylı sağlık raporlarına ulaşmaya çalıştığı Welbeck’in sosyal medyada yaptığı bu hamleler, taraftarlar arasında heyecan yaratmış durumda.

5 milyon Euro iddiası

Oyuncunun bonservisinin elinde olması, Aslan’ın iştahını kabartan en önemli unsurlardan biri. Ancak kronik sakatlığı, teknik ekipte endişe yaratıyor. Geçtiğimiz haftalarda menacerler aracılığıyla yapılan ilk görüşmede, Welbeck’in yıllık 5 milyon Euro garanti maaş talebinde bulunduğu iddia edilmişti.