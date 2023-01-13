Süper Lig 'in 18. haftasında oynanan kasımpaşa maçında attığı golün ardından sevincini taraftarla paylaşan Weghorst, adeta veda etmişti. Daha sonra Manchester United'ın talip olduğu ortaya çıkan yıldız futbolcu için sıcak gelişmeler yaşanmış ve dün Weghorst İngiltere'ye gitmişti. Yıldız futbolcunun Manchester United ile yaptığı sözleşmenin detaylarına ulaşıldı.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Kasımpaşa maçının ardından takımla çalışmalara çıkmayacağı ve salı günü İngiltere'ye gideceği iddia edilen Weghorst içn kulüp resmi açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz." denildi.

TAKIMDAN AYRILDI

Kasımpaşa maçının ardından salı günü yapılan idmanda takımla birlikte çalışan Weghorst, çarşamba günü ise sakat olduğu gerekçesiyle takımla birlikte idmana çıkmayıp salonda çalışmasını sürdürmüştü. Daha sonra Weghorst'un menajeri tesislere gelmiş ve yönetimle bir görüşme gerçekleştirmişti.

İNGİLTERE'YE GİTTİ

Bu gelişmelerin ardından Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United'a transferi konusunda anlaşma sağlanması üzerine siyah-beyazlılar, oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verdi. Hollandalı golcü İstanbul'dan ayrıldı. Beşiktaş'ın bugüne kadar Weghorst'a 1.5 milyon Euro ödeme yaptığı öğrenildi. Burnley'den bedelsiz kiralanan oyuncu için Siyah-Beyazlı takımın kasasına toplam 3 milyon Euro girecek. Beşiktaş sezonun ilk yarısında Weghorst'u bedavaya oynatmış olacak. Aynı zamanda kasasına ekstra 1.5 milyon Euro koyacak.

ABOUBAKAR'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Weghorst'la yollarını ayıran Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdürüyor. Kamerunlu oyuncuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, 30 yaşındaki oyuncunun da tekrar siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Weghorst'un da gidişiyle Aboubakar'la görüşmeleri daha da sıklaştıracak olan Kara Kartal, birkaç gün içinde bu transferi bitirmek istiyor.

SÖZLEŞME DETAYLARINI AÇIKLADI

Gazeteci Fabrizio Romano, Weghorst'un Manchester United'a transferiyle ilgili detaylarını açıkladı. Romano'ya göre; Manchester United, Wout Weghorst'u Burnley'den sezon sonuna kadar kiraladı, anlaşmada satın alma opsiyonun olmadığı öğrenildi.



