



Beşiktaş 'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, her maçta skora etki etmeye devam ediyor.

Hollandalı golcü adeta gol değil, asist krallığına koşuyor. Tecrübeli santrfor her maçta ya gol veya asist yaptı.

Ajansspor'un haberine göre; MKE Ankaragücü maçında da 1 asist yapan Weghorst, böylece 4. gol pasına imza attı. 30 yaşındaki santrfor, 4 asistin yanı sıra 2 de gol kaydetti. Böylece lider Beşiktaş'ta 5 haftada toplam 6 gole etki etmiş oldu.

5 haftada taraftarın güvenini kazandı

Hücum hattında olduğu gibi takım savunmasına da büyük katkı sağlayan Weghorst, hem ön alanda pres yapıyor hem de duran toplarda savunmaya yardım ediyor.

Yüksek bir tempoyla oynayan Weghorst, geride kalan 5 haftada taraftarın ve camianın güvenini kazanmayı başardı.

Penaltı alamayınca kızdı ama ilk kutlayan oldu

Öte yandan Hollandalı futbolcu, 74. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak isteyen ancak tercihin N'Koudou'dan yana kullanılması sonrası oldukça sinirlendi.

Buna karşı N'Koudou'nun penaltıyı gole çevirmesinden sonra ona ilk koşup kutlayan isim de Weghorst oldu.

Weghorst, Ankara'daki maçın çok gerilimli bir atmosferde yaşandığına da dikkat çekerek, taraftarın sahaya atlamasının ve Cenk Tosun'a saldırmasının da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Wout Weghorts'un 5 Maçı

Kayserispor maçı: 1 asist

Alanyaspor maçı: 1 asist

Karagümrük maçı: 1 gol

Sivasspor maçı: 1 gol, 1 asist

Ankaragücü maçı: 1 asist

Toplam: 2 gol, 4 asist