Weghorst'un müthiş performansı Beşiktaş'ı uçuruyor!
Beşiktaş'ın kiralık transferi Wout Weghorst, 5 maçta da skora etki ederek, yıldızlaştı. 2 golü bulunan Hollandalı, asist sayısını ise 4'e çıkardı. Weghorst golden ziyade asist krallığına koşuyor!
Beşiktaş 'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, her maçta skora etki etmeye devam ediyor.
Hollandalı golcü adeta gol değil, asist krallığına koşuyor. Tecrübeli santrfor her maçta ya gol veya asist yaptı.
Ajansspor'un haberine göre; MKE Ankaragücü maçında da 1 asist yapan Weghorst, böylece 4. gol pasına imza attı. 30 yaşındaki santrfor, 4 asistin yanı sıra 2 de gol kaydetti. Böylece lider Beşiktaş'ta 5 haftada toplam 6 gole etki etmiş oldu.
5 haftada taraftarın güvenini kazandı
Hücum hattında olduğu gibi takım savunmasına da büyük katkı sağlayan Weghorst, hem ön alanda pres yapıyor hem de duran toplarda savunmaya yardım ediyor.
Yüksek bir tempoyla oynayan Weghorst, geride kalan 5 haftada taraftarın ve camianın güvenini kazanmayı başardı.
Penaltı alamayınca kızdı ama ilk kutlayan oldu
Öte yandan Hollandalı futbolcu, 74. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak isteyen ancak tercihin N'Koudou'dan yana kullanılması sonrası oldukça sinirlendi.
Buna karşı N'Koudou'nun penaltıyı gole çevirmesinden sonra ona ilk koşup kutlayan isim de Weghorst oldu.
Weghorst, Ankara'daki maçın çok gerilimli bir atmosferde yaşandığına da dikkat çekerek, taraftarın sahaya atlamasının ve Cenk Tosun'a saldırmasının da kabul edilemez olduğunu söyledi.
Wout Weghorts'un 5 Maçı
Kayserispor maçı: 1 asist
Alanyaspor maçı: 1 asist
Karagümrük maçı: 1 gol
Sivasspor maçı: 1 gol, 1 asist
Ankaragücü maçı: 1 asist
Toplam: 2 gol, 4 asist