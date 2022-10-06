Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Wout Weghorst, Fenerbahçe derbisinde özellikle ikinci devrede 2 kez gole yaklaşmış ancak skor üretememişti. Hollandalı yıldız, Giresunspor maçını sabırsızlıkla bekliyor. Bu sezon Beşiktaş ’ta 8 maçta 3 gol 4 asistle dikkatleri üstüne çeken Weghorst, Giresunspor maçında skor üretmeyi hedefliyor. Son olarak İstanbulspor maçında gol atan Weghorst, cumartesi günkü müsabakada takımına maksimum katkı vermek istiyor.









‘İnanamadım’ demişti

Giresunspor maçında Rachid Ghezzal’ın da 11’de olmasıyla birlikte Weghorst’un daha fazla pozisyona girmesi hedefleniyor. Giresunspor karşılaşması öncesinde yapılan takım çalışmalarında oldukça etkin bir görüntü ortaya koyan Weghorst, teknik ekibi memnun ediyor. Hollandalı forvet, Fenerbahçe maçı sonrasında, “Kaçan gollere ben de inanamadım. Özellikle kaçan ilk pozisyonda topun kaleye girmemesine çok şaşırdım. Direğe gelen topta ise sırtım dönük olarak vurup uzak köşeye bırakmak istedim. Ancak bazen top istemeyince olmuyor. Son bölümde iki farklı galip gelebileceğimiz pozisyonlar oldu. Çok üzgünüm, iki puan kaybettik” sözlerini sarf etmiş ve ilk fırsatta bu maçı telafi edeceklerini belirtmişti.







