Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Beşiktaş , Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Beşiktaş, henüz 31. saniyede Wout Weghorst'un golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

SEZONUN EN HIZLI GOLÜ ATILDI

Weghorst'un Hatayspor'a attığı bu gol, Süper Lig'de bu sezon atılan en hızlı gol olarak kayıtlara geçti. İlk yarıda birçok gol pozisyonu bulan siyah-beyazlılar, bu atakları gole çeviremedi karşılaşmanın ilk devresi 1-0'lık sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Hatayspor oldu. Ev sahibi ekip, 50. dakikada Ze Luis'in kafa golüyle maçta skoru eşitlemeyi başardı.





BEŞİKTAŞ SON DAKİKADA YIKILDI

Karşılaşmanın bu dakikasından sonra iki takımın da karşılıklı gol pozisyonuna girdiği mücadelede, Hatayspor 90. dakikada galibiyet golünü attı.

SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET

Ev sahibi ekipte Kaan Kanak, ceza sahası dışından çektiği şutla takımına 3 puanı getiren isim oldu. Hatayspor ise son 4 maçında 3. galibiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 19 puanda kaldı. Hatayspor ise 10 puana yükseldi. Beşiktaş son 6 maçında ise sadece 1 galibiyet alabildi.

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VALERIEN ISMAEL'E FLAŞ GÖNDERME

Maç sonu açıklamalarda bulunan Wout Weghorst'un Valerien Ismael'e göndermede bulunduğu o sözler tercüme edilmedi.

"TEMPO ÇOK DÜŞÜK"

Weghorst "Henüz ilk yarıda oyundan düştük. İkinci yarıda daha da arttı bu durum. Çok tahmin edilebilir bir futbol oynuyoruz. Bence tempo çok düşük. Yaratıcı aksiyonların eksikliğini hissediyoruz. İkinci yarı sahayı 100 metre daha büyük hissettim." dedi.



