Beşiktaş 'ın sezon başında Championship ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un kiralık anlaşmaşı feshedildi. Siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından Manchester United'a kiralanan Hollandalı golcü, Sky Sports'a konuştu.

Wout Weghorst'un Beşiktaş'la ilgili itirafı dikkat çekti. 30 yaşındaki santrforun bu açıklamaları hakkında henüz herhangi bir yanıt gelmedi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Wout Weghorst, Dünya Kupası'nda da izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Hollandalı santrfor, Premier Lig ekibi Manchester United'ın yolunu tuttu. Burnley, Beşiktaş'a kiralık sözleşmesinin fesih bedeli olarak 2 milyon 825 bin euro ödedi.





TRANSFER SÜRECİ VE İTİRAF

Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlı ekipteki memnuniyetsizliğini dile getirdi. Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutan Hollandalı yıldız golcü, Sky Sports'a verdiği demeçte transfer sürecini anlattı.

Manchester United için menajerinden haber beklediğini ifade eden Weghorst, "Telefon gelmeden önce menajerimle mesajlaşıyordum. Açıkçası Beşiktaş'taki antrenmanlardan memnun değildim ve dürüst olmak gerekirse şikayetçiydim" diye konuştu.

Manchester United formasıyla ilk maçına Crystal Palace karşısında çıkan 30 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasıyla 18 resmi maçta görev yaptı ve 9 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

(Milliyet)



