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Weghorst'a Milli Takım müjdesi

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Wout Weghorst'ta milli davet geldi. Weghorst, 2022 Dünya Kupası için açıklanan geniş kadrosunda yer aldı.

21 Ekim 2022, Cuma 16:19 Son Güncelleme:
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Weghorst'a Milli Takım müjdesi

Beşiktaş 'ın hücumcularından Wout Weghorst, Dünya Kupası müjdesi geldi. Weghorst, listede 39 kişiye yer veren Louis van Gaal, son seçimini 11 Kasım Cuma günü basın toplantısıyla duyuracağını da açıkladı.

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis van Gaal, "Bu büyük bir liste ve dürüst olmak gerekirse benim tarzım değil. Ancak, önümüzdeki ay final seçimi yapacağım ve seçtiğim bu oyuncuların ön listede olması gerektiği herkes tarafından biliniyor. Kimse geleceği göremediği için sakatlıklar vs. gibi olası aksiliklere hazırlıklı olmak gerektiğini düşündük." dedi.

Listede 39 kişiye yer veren Louis van Gaal, son seçimini 11 Kasım Cuma günü basın toplantısıyla duyuracağını da açıkladı.


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Listede bir tanıdık isim daha

Portakalların geniş aday kadrosunda, 2017-2018 sezonunu kiralık olarak Fenerbahçe 'de tamamlayan şu an ise Belçika takımlarından Royal Antwerp forması giyen 28 yaşındaki golcü Vincent Janssen de yer aldı.

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